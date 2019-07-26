Москва, , 17:29 — REGNUM

Украина серьёзно колебалась перед принятием окончательного решения по аресту экипажа российского танкера — но в итоге на решительные действия так и не пошла. Об этом заявил председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«(Звонок) Зеленского с Вашингтоном не случайно практически по времени совпал с попыткой ареста в украинском порту российских моряков. Киев думал несколько часов, взвешивал в том числе с участием президента Зеленского: а стоит ли арестовывать российских моряков или как-то разделить эту проблему? И какие могут быть здесь последствия», — заявил Трофимчук.

По его мнению, это свидетельствует о том, что на Украине опасаются решительных ответных действий России в случае эскалации конфликта — таким образом, заявления российской стороны о том, что Москва будет предпринимать действия по итогам наблюдений за новой администрацией, были восприняты крайне серьёзно.

«Они не пошли на это и мы из-за этого, и в частности наши российские вооружённые силы — мы должны сделать из этого вывод», — отметил политолог.

Напомним, что члены экипажа российского танкера Neyma, ранее задержанного в порту Измаил Одесской области, благополучно прибыли в Москву рейсом из Кишинёва.