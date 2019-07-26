Москва, , 17:28 — REGNUM

По мнению китайских военных обозревателей, Россия очень сильна в области теоретических исследований в сфере лазеров, а Соединенные Штаты занимают ведущее место в сфере применения лазерного оружия. Китайские эксперты также считают, что Россия близка к разработке нового спутникового лазерного оружия, которое по своим характеристикам будет превосходить американское. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на китайское издание Sina.

Лазерное оружие США требует большого времени для перезарядки, двадцать часов. Это является серьезным недостатком. Лазерные пушки, установленные на кораблях, не могут быть обеспечены необходимым количеством электричества. В космосе данная проблема стоит еще более остро.

Китайское издание пишет, что в России в 2020 году заработает интересный проект. Речь идет о создании в космосе энергетических и лазерно-оптических систем. Данные системы смогут осуществлять преобразование солнечной энергии в лазерное излучение.

По мнению китайских военных экспертов, вооруженные силы России получат размещенные на космических аппаратах лазерно-оптические установки. В дальнейшем эти установки смогут поражать спутники противника, а также межконтинентальные баллистические ракеты на этапе их вертикального полета.

Следует заметить, что в декабре 2018 года в России на опытно-боевое дежурство были поставлены лазерные комплексы «Пересвет». Никаких открытых данных по данной системе оружия нет. Некоторые российские эксперты полагают, что «Пересвет» может быть частью системы противовоздушной и противоракетной обороны.