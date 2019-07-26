Москва, , 17:14 — REGNUM

К бывшему президенту Петру Порошенко возрастают претензии в том числе и со стороны бывших соратников. Это сигнализирует о его очень шатком положении — теперь Порошенко будет вынужден выпрашивать гарантии личной безопасности у своих бывших американских кураторов. Об этом заявил заявил председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Американские высокие ответственные лица — у них, курирующих в данный момент направление «Украина», сезон большой жатвы. Они слоями снимают деньги с Порошенко и его окружения. Но не за гарантии личной безопасности, а всего лишь за обещания личной безопасности. Мальвина Порошенко вынуждена продавать сумки, туфли, патья и шубы», — заявил Трофимчук.

Заметим, что ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман обвинил бывшего президента Украины Петра Порошенко в замедлении осуществляемых в стране реформ. В том числе Гройсман нашёл вину бывшего глава государства в торможении «большой приватизации».

«Любое изменение, любую реформу, чтобы он дал сигнал команде, фракции голосовать — на это тратились месяцы», — заявил Гройсман.