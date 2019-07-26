Симферополь, , 17:13 — REGNUM

Бывший глава администрации Евпатории Андрей Филонов останется под стражей до 30 сентября. Решение о продлении меры пресечения принял 26 июля Киевский районный суд Симферополя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда. Как уточняется, о продлении срока ареста ходатайствовало следствие в связи с невозможностью завершить расследование до 31 июля, доводы поддержал представитель прокуратуры. Защитники настаивали на избрании другой меры пресечения.

«Продлевая обвиняемому срок содержания под стражей, суд исходил из тяжести инкриминируемых ему преступлений, их характера и общественной опасности, а также личности обвиняемого, попыток уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей. Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил продлить срок содержания под стражей Филонова Андрея Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, на два месяца, то есть до 30 сентября 2019 года», — сообщили в суде.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Андрей Филонов был задержан в апреле 2019 года, тогда же он был отправлен под арест. 30 апреля решением горсовета он был временно отстранен от должности. Ему вменяют превышение должностных полномочий. Сам Филонов виновным себя не признаёт.

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