26 июля 2019 | Время чтения 12 мин

Мира Гасанова, , 17:03 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

Азербайджан отправил миротворцев в Афганистан

В соответствии с планом ротации группа азербайджанских миротворцев отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии «Решительная поддержка», сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана. По информации АПА, посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на встрече с заместителем премьер-министра Али Ахмедовым особо отметил вклад Баку в миротворческую операцию в Афганистане. «Международные усилия и надежное партнерство в этом направлении высоко ценятся правительством США», — сказал американский посол. Миротворческая миссия армии Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года. В настоящее время в ней принимают участие 120 военнослужащих, включая двух военных врачей и шесть штабных офицеров.

МиГ-29 ВВС Азербайджана рухнул в море

24 июля около 22.00 часов внезапно была утеряна связь с самолетом МиГ-29 ВВС Азербайджана, который в ночное время проводил учебно-тренировочные полеты. Самолет пропал с радаров. Позже из сообщения министерства обороны стало известно, что самолет упал в Каспийское море. Сразу же были начаты неотложные меры по поиску и спасению пилота. Согласно поручению министра обороны, созданная комиссия начала расследование причин происшествия. Пилотом военного самолета МиГ-29 был 34-летний полковник-лейтенант Рашад Атакишиев. Стоит отметить, что аварии летательных средств BBС Азербайджана случались и в прошлом. Так, 29 января 2008 года два военных пилота погибли в результате катастрофы самолета МиГ-29, упавшего в море в 60 км от побережья Каспия во время тренировочного полета. 3 марта 2010 года в небе над Шамкирским районом (400 километров западнее Баку) потерпел катастрофу СУ-25. Пилот погиб. 3 февраля 2011 года самолет СУ-25 потерпел катастрофу во время учебного полета в небе над Кюрдамирским районом. Два пилота катапультировались. 11 февраля 2013 года военно-транспортный вертолет Ми-17 BBС Азербайджана упал в Каспийское море с высоты 8 метров у побережья поселка Шихово на юго-западной окраине Баку. Тогда погибли все три члена экипажа.

Азербайджан в мировом рейтинге военной мощи

Организация Global Firepower опубликовала список сильнейших армий в 2019 году. Согласно информации, по сравнению с 2018 годом армия Азербайджана поднялась на одну строчку, заняв 52-ю позицию среди 137 стран. Рейтинг возглавляют США. На втором месте — Россия, а Китай занимает третью позицию. Турецкая армия занимает в рейтинге девятое место, Иран — на 14-м. Армия Грузии занимает 85-ю позицию, армия Армении, опустившись на 12 позиций, занимает 96-е место.

Баку отменил визы для граждан Турции

С 1 сентября 2019 года Азербайджан отменяет визовый режим для граждан Турции. Об этом, как сообщает Minval.az со ссылкой на турецкие СМИ, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По словам Чавушоглу, визовый режим отменяется для турецких граждан, которые намерены посетить Азербайджан на срок до 30 дней. «МИД Турции благодарит МИД Азербайджана за отмену визового режима для граждан Турции», — сказал Чавушоглу. Директор бакинского представительства «Турецких авиалиний» (THY) Сейфулла Ильяс в беседе с Trend сказал, что отмена визового режима увеличит перевозки в Азербайджан самолетами THY. По его словам, граждане Турции, отправлявшиеся в Азербайджан, и так очень легко получали визу, но отмена визового режима привлечет в Азербайджан еще больше туристов из Турции. Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в своем заявлении отметил, что отмена визового режима между Азербайджаном и Турцией наряду с усилением двусторонних торговых связей обеспечит развитие туризма, а также малого и среднего бизнеса. «В то же время это решение поможет обеспечить благополучие тюркского мира», — говорится в заявлении. Отметим, что по решению правительства Турции, граждане Азербайджана, посещающие эту страну до 30 дней, многие годы как освобождены от визового режима.

Баку и Тегеран обсуждают совместный спутниковый проект

Находящийся с визитом в Иране с целью участия в 25-й Международной выставке компьютеров и электроники Iran Al-kamp 2019, а также четырехсторонней встрече с коллегами из России, Ирана и Турции министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде провел в Тегеране переговоры о совместном производстве и запуске спутника зондирования Земли, сообщает Trend. По словам главы коммуникационного ведомства, Azercosmos имеет прямые контакты с соответствующими организациями Ирана. «На данный период две страны ведут переговоры по этому вопросу. Я предполагаю, что в ближайшее время они могут прийти к соглашению», — отметил министр. До настоящего времени Баку запустил два спутника связи Azerspace-1 и Azerspace-2, а также и низкоорбитальный спутник Azersky, который предлагает услуги зондирования.

Национальная пресса теряет аудиторию

Азербайджан на этой неделе — 22 июля — отмечал День национальной прессы. В этот день в 1875 году была издана первая газета на азербайджанском языке «Экинчи». Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев по случаю праздника в целях усиления материально-технической базы газет подписал очередное распоряжение о выделении им дополнительной финансовой помощи в размере одного миллиона манатов (около 600 тыс. долларов). В честь праздника Союз журналистов Азербайджана впервые за три года вручил нескольким журналистам премию имени Гасан-бека Зардаби — основателя национальной печати. Несмотря на то, что государство прилагает огромные усилия для поддержки СМИ, согласно аналитической статье независимого информационного агентства Turan, азербайджанские медиа продолжают нести большие потери в численности аудитории. Основной источник информации — местное телевидение — имеет аудиторию в пределах 20% от всей телеаудитории страны. Порядка 67% аудитории смотрит турецкие телеканалы, остальная часть приходится на Россию, незначительный сегмент занимают западные страны. То ли из-за слабости рекламного рынка, то ли по причине отсутствия интереса аудитории к печатным изданиям в век интернета, соответственно, и рекламодателей, практически многие СМИ находятся на дотации государства. Официально в 2018 году 33 газетам было выделено в качестве помощи 2,21 млн манат (1,15 млн евро) Фондом государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики. B среднем на одно издание приходилось 67 тыс. манат (34,8 тыс. евро) в год. Однако такая форма помощи провалилась, так как газеты вообще потеряли влияние. Их ежедневные розничные продажи исчисляются десятками, сотнями и редко тысячами экземпляров. Это подтверждается и решением о прекращении с 2019 года помощи 17 печатным СМИ в силу полного исчезновения читательского спроса к ним. По словам специалиста Центра социального и экономического развития (ЦЭСР) Рашада Гасанова, рынок рекламы местных медиа ресурсов продолжает сокращаться, потеряв за 2014−2017 годы еще 34,1%. В отчетный период показатель сократился в денежном выражении с 67,3 млн. манатов до 44, 3 млн. манатов. За эти годы доходы от рекламы отечественных СМИ уменьшились в 5,4 раза. Сокращение рекламы в отдельных сегментах медиа выглядит следующим образом: на телевидении — на 84,8%; радио — 49%, в интернете — 54,5%, газетах и журналах — на 81,7%. Тенденция сокращения рекламных поступлений местных СМИ остается неизменной, говорит Гасанов, отмечая, что это происходит в условиях ухудшения конкурентной среды и спада инициативы самих медиа ресурсов: «Скажем, если прямая трансляция профессионального ютубера набирает 5−6 тыс. просмотров, телеканалы едва набирают 200−300 зрителей, а некоторые наши сайты читают от силы 25−30 человек. Бизнесу, желающему выходить на широкие массы потребителей, неинтересно размещать рекламу на таких ресурсах. В результате рекламодатели предпочитают социальные сети отечественным медиа ресурсам».

Евросоюз берет на себя систему образования в Азербайджане

Один из наиболее успешно продвигающихся при поддержке Европейского союза проектов в Азербайджане касается реформирования системы образования. Так, во всяком случае, считает советник-посланник и завотделом по сотрудничеству представительства ЕС в Азербайджане Симона Гатти, которая отметила в беседе с Haqqin.az успешную работу по восстановлению в стране профессионального обучения. «К сожалению, в Азербайджане учебные заведения по осваиванию различных профессий пока не очень популярны, считаются не престижными, второсортными по сравнению с вузами. А вот в ЕС обучение в таких школах ценится не менее высоко, чем высшее образование. Современная система школ профессионального образования играет очень важную роль в модернизации азербайджанского общества и государства», — подчеркнула Гатти. По ее словам, на днях при поддержке Евросоюза в Гяндже состоялось открытие новой профессиональной школы. Как она поясняет, целью проекта является повышение уровня системы образования Азербайджана до европейских стандартов. И в этом направлении представительство ЕС работает с министерством образования страны с 2016 года. Уже проведена конкретная работа по повышению качества учебных планов — куррикулумов, методологии обучения и др. В целом же, проекты ЕС в Азербайджане имеют четыре стратегических направления. Это развитие экономики и создание больших возможностей в системе рыночных отношений; создание эффективной системы управления: рациональное использование энергоресурсов; защита окружающей среды. А в гуманитарном аспекте — это общественное развитие и укрепление коммуникаций между людьми.

Вся европейская молодежь в Баку

В Баку проходит XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль, в котором принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52% процента участвующих — юноши, 48% — девушки. Спортсмены включились в борьбу за 135 комплектов медалей в десяти видах спорта. Это гимнастика, атлетика, баскетбол, велоспорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол и борьба. Для призеров приготовлено в общей сложности 930 медалей, в том числе 300 золотых, 300 серебряных и 330 бронзовых. На фестивале Азербайджан будут представлять 122 спортсмена. В числе спортсменов преобладают борцы и легкоатлеты. В каждом из этих видов спорта страна будет представлена 18 спортсменами. Кроме этого за призовые места будут бороться 12 спортсмена по дзюдо, четыре — по художественной гимнастике, шесть — по велоспорту, четыре — по теннису, шесть — по плаванию. В командных видах спорта в каждую из волейбольных и баскетбольных сборных страны включены 12 спортсмена. В каждую команду, по мужскому и женскому гандболу, входят 30 игроков.

Четвертая «Жара» в Баку

В Баку состоялось открытие четвертого Международного музыкального фестиваля «ЖАРА 2019» с участием российских звезд, который проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря, сообщает Trend Life. На открытии традиционно звезды прошли по красной дорожке, ответили на вопросы ведущих Яны Кошкиной и Константина Тарасюка, журналистов. В этом году принимает участие около 250 артистов. Гостям будут представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы «Любэ», сольный концерт Timati. Фестиваль открывается гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля — выступят звезды 90-х, 27 июля станет днем хитов «нулевых», 28 июля будет посвящен поколению Z — в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов. Организаторы — народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников. Особый ажиотаж в Баку вызвало появление народного артиста России Филиппа Киркорова вместе со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином-Кристином в древней части Баку — Ичери Шехер, которая вместе с Девичьей башней и Дворцом Ширваншахов включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Король российской эстрады, окруженный телохранителями и поклонниками, азербайджанскими и российскими журналистами посетил многие места старинной части Баку, прошелся по узким улочкам, осмотрел достопримечательности, заходил в сувенирные лавки, ему были преподнесены различные сувениры, многие из которых выбирали сами дети. Например, волшебную лампу Аладдина, которая выполняет желания и мечты. Гости также попробовали национальные блюда, в частности, кутабы. Причем, это произошло на улице Муслима Магомаева. «Попробовать вкусные кутабы, которые очень люблю, и выпить ароматного чая на улице имени самого Муслима Магомаева — это нечто!», — сказал певец. На протяжении всей прогулки Киркорова встречали с большим радушием. Одним из знаменательных моментов стало посещение места, где снималась «Бриллиантовая рука», где падали Андрей Миронов и Юрий Никулин со словами «Чёрт побери!». Упал и Филипп…

В Баку создаются общественные пляжи