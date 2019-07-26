Рязань, , 17:02 — REGNUM

Депутат Рязанской областной думы Александр Ачалов подал заявку на пост мэра Рязани. Таким образом, по состоянию на 26 июля кандидатов на должность главы администрации стало четверо. Об этом сообщил Рязанский городской сайт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в конкурсную комиссию подали документы координатор Рязанского городского отделения ЛДПР Павел Ахунов, бывший префект Советского района областного центра Дмитрий Калтаченко и юрист Андрей Любимов.

Конкурс назначен на 6 сентября 2019 года. Сейчас исполняет обязанности главы администрации Рязани Елена Сорокина. Пост вакантен с сентября 2017 года после увольнения Олега Булекова, до конца мая 2019 года обязанности главы исполнял Сергей Карабасов.

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