Челябинск, , 16:53 — REGNUM

Член ЦИК России Сиябшах Шапиев оценил высоко готовность челябинской областной избирательной комиссии к намеченным на 8 сентября выборам. Об этом журналистам сообщили в облизбиркоме.

Шапиев находился на Южном Урале три дня. Рабочая поездка была проведена для того, чтобы оказать челябинским коллегам методическую и правовую помощь.

«Мне как куратору приятно, что Челябинская область находится в числе ведущих избирательных комиссий, к которым у нас нет претензий», — сказал он по итогам поездки и отметил, что челябинский облизбирком в плане профподготовки является одним из лучших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября на Южном Урале запланировано проведение около 70 выборов. Главные из них — это выборы губернатора. Из муниципальных основная кампания завершится 8 сентября в Челябинске, где будет избрано семь райсоветов.