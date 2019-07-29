Москва, , 07:14 — REGNUM

После саммита G-20, прошедшего в Осаке, дальневосточный регион стал ареной как бы несвязанных между собой международных инцидентов. О том, почему связь между усилением антикитайской пропаганды и, скажем, некорректным перехватом российских стратегических бомбардировщиков над нейтральными водами в Японском море вполне может быть частью плана некоего закулисного автора, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Стратегические бомбардировщики Ту-95 Дальней авиации ВВС России Минобороны России

Самое страшное, что может произойти с точки зрения западных стратегов в отношении России и Китая, это складывание их крепкого альянса. Именно поэтому каждый шаг, говорящий об укреплении российско-китайской дружбы, воспринимается определенными силами на Западе как конкретная угроза. Интересно, что, судя по примерам, полученным в ходе обострения ситуации с Северной Кореей, это всё те же силы, ратующие за старую модель глобализации, которым так не по вкусу нынешний президент США.

Поэтому в провокациях, инспирированных именно этой частью западной политической закулисы, под прицел попадают сразу несколько площадок. Во-первых, как это было в случае с перехватом южнокорейскими истребителями совместной российско-китайской патрульной авиагруппы, создается напряжение, призванное продемонстрировать России и Китаю, что «сблизитесь — вам же будет хуже». Во-вторых, по замыслу авторов этой и других провокаций, они позволят сделать из Дональда Трампа козла отпущения, который своей неуклюжей дипломатией проворонил американские интересы на Дальнем Востоке.

А вот некоторые мудрые кукловоды при непосредственном участии Пентагона оказываются способны все эти ошибки как бы исправить. В результате даже если не выйдет вбить клин между Москвой и Пекином, готовится почва для прихода некоего «освободителя-защитника», вновь собирающего из, предположим, Японии, США и Южной Кореи мощный кулак для противостояния «агрессивным намерениям КНР и РФ».

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Кто и зачем поджигает Дальний Восток?»