Курган, , 16:52 — REGNUM

В Курганской области назначен врио директора нового департамента промышленности и транспорта Курганской области. Согласно распоряжению врио губернатора Зауралья Вадима Шумкова им стал Владимир Ковалев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Владимир Ковалёв ранее занимал должность заместителя руководителя департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области. В начале июля ведомство было реорганизовано.

Владимир Ковалёв, судя по биографической справке, представленной пресс-службой губернатора, постоянно повышает квалификацию. Он окончил Курганский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2012 году получил дополнительное образование в Курганском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе «Государственная служба», в 2015-м — «Управление персоналом». В 2017 году он прошёл подготовку в Уральском государственном экономическом университете по программе «Проектное управление в государственной сфере».

С 2011 года Владимир Ковалёв работал в упразднённом ныне департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области на должностях ведущего и главного специалиста, начальника отдела энергетики и энергосбережения, заместителя директора департамента.

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