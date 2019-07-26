Москва, , 16:36 — REGNUM

В эти минуты в Москве у здания Московской городской избирательной комиссии собрались журналисты, пришедшие на запланированное заседание избиркома, передаёт 26 июля корреспондент ИА REGNUM.

Накануне, 25 июля, в Мосгоризбиркоме сообщили СМИ о планах провести заседание. Утром о его проведении поступала противоречивая информация.

С 15:00 у входа в здание комиссии собрались журналисты. Некоторых охрана пропустила внутрь по имевшимся у неё спискам. Но многим работникам СМИ в доступе бы отказано, хотя они попытались записаться заранее на освещение мероприятия. Телефоны пресс-службы всё это время не отвечают, а пресс-секретарь Мосгоризбиркома не выходит на связь с утра. Со слов сотрудников охраны, связаться с пресс-отделом невозможно.

Состоится заседание комиссии или нет, доподлинно неизвестно. Как журналистам сообщил официальный представитель экс-кандидата в депутаты Московской городской думы, юрист ФБК Александр Помазуев, заседание перенесли с 15 на 17 часов.

Напомним, 25 июля Любовь Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома, потребовав немедленно проверить подлинность подписей ее избирателей. Сегодня на допросе в СК РФ она заявила, что не будет свидетельствовать против себя.