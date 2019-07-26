Анкара, , 16:34 — REGNUM

Правительство Турецкой Республики может изменить свои взгляды на покупку сотни американских пассажирских самолетов Boeing, сообщает 26 июля агентство Bloomberg со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Агентство утверждает, что такое заявление Эрдоган сделал в свете ухудшения турецко-американских отношений.

При этом турецкий президент якобы имел в виду уже заключённые контракты на 100 пассажирских самолётов Boeing от крупнейшей в Турции авиакомпании Turkish Airlines, в которой правительство страны контролирует 49% акций.

Стоит отметить, что официальных подтверждений такого заявления пока не поступало.

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