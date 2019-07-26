26 июля 2019 | Время чтения 4 мин

Если Варшава и Вильнюс серьезно настроены идти на сближение, то прежние споры и разногласия они начнут постепенно урегулировать. Трудно придумать лучшее прикрытие для этого, чем «российская угроза». Посмотрим, чем в таком случае обернутся анонсированное главой польского генштаба генералом Раймондом Анджейчаком «стирание» физической польско-литовской границы и прочие озвученные им же инициативы.

Станислав Стремидловский, , 16:33 — REGNUM





Начальник генерального штаба вооруженных сил Польши генерал Раймонд Анджейчак в интервью польскоязычному литовскому порталу ZW.lt сделал ряд интересных заявлений. В частности, он обозначил ряд проектов, которые намерен предпринять в кооперации с новым командующим вооруженными силами Литвы генералом Вальдемарасом Рупшисом.

«У нас много инициатив, касающихся работы штабов, разведки, — отметил Анджейчак. — Польская территориальная оборона очень заинтересована в том, чтобы физическая граница между государствами не создавала для нас особых проблем, в случае операций мы будем сотрудничать. Мы хотим, чтобы сотрудничество Войск территориальных обороны (WOT) с литовскими коллегами, экспедиционных сил, авиации и других подразделений было бы естественной частью подготовки». По словам главы польского генштаба, «мы также продолжим искать новые формы сотрудничества — возможно, это будет совместное обучение, может быть, практика офицеров в Польше, которую мы предлагаем литовской стороне». Это первое.

Второе. Анджейчак подчеркнул, что общей угрозой для Польши и Литвы остается Россия. «Агрессивное поведение российских вооруженных сил, сценарии учений, нарушения воздушного пространства и очень высокая активность в средствах массовой информации, что особенно заметно в Литве, не оставляет у нас никаких сомнений относительно намерений», — заявил генерал. Он пригласил Вильнюс в этой связи присоединиться к работе созданной им группы «Новое польское устройство» (NUP), которая занимается выявлением и анализом новых тенденций в среде безопасности. По словам главы польского генштаба, «нам нужны специалисты по глобализации, демографии и урбанизации, нас интересуют современные технологии, проблемы 5G или киберпространства, а также вопросы энергетики».

Активизацию польских военных на литовском направлении, судя по всему, можно связать с практическими шагами, которые предпринимает новый президент Литвы Гитанас Науседа. Так, свой первый заграничный визит он предпринял в Варшаву, а не столицы соседних прибалтийских республик, где сообщил, что «литовско-польские отношения снова стали стратегическими, какими они были во времена президента Валдаса Адамкуса». Итоги посещения Польши президентом вызвали смешанную реакцию в Литве. Так, в материале Литовского национального радио и телевидения (LRT) отмечалось, что, возможно, Вильнюсу придется выбирать между Варшавой и деньгами Европейского союза. При этом LRT уточняло, что реальным противником Польши является не Брюссель, а «великие страны Западной Европы», чье терпение начинает лопаться.

Как говорит директор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Рамунас Вильпишаускас, активизация усилий польских властей по оказанию поддержки Литве может быть объяснена изоляцией правительства Польши в ЕС, где она вместе с Венгрией подвергается критике за неуважение и несоблюдение ценностей, закрепленных в Договоре о Европейском союзе. Другие политологи считают, что цель Варшавы — сформировать коалицию в Евросоюзе, которая перевесит немецко-французский альянс. Совсем не обязательно, что эти проблемы будут оказывать влияние на усиление сотрудничества в оборонной сфере между Польшей и Литвой, которые могут прикрывать его по линии НАТО, а не ЕС. Однако война всегда является производной от политики. К тому же, как можно видеть из слов Анджейчака, Варшава очень широко трактует «новые тенденции в среде безопасности».

Не исключено, что заявления главы польского генштаба являются еще одним подтверждением внешнеполитического разворота Польши. Ряд польских экспертов полагают, что относительно скоро «политическая позиция Киева значительно ослабнет, как следствие, нынешний вооруженный конфликт на Донбассе станет более острым, что, очевидно, окажет значительное влияние на Польшу и весь регион в целом». Помимо того, Варшаву очень беспокоит углубление российско-белорусской интеграции. Тогда ставка Польши на Литву вполне понятна и оправдана — Вильнюс рассматривается как плацдарм сдерживания Москвы и Минска на фоне проблемного и неустойчивого Киева. А что может взамен получить Литва?

Во-первых, безоговорочную поддержку Варшавы в вопросе противодействия строительства в Белоруссии АЭС. Как рассказал на днях в эфире телеканала ОНТ председатель Совета Республики Белоруссии Михаил Мясникович, Минск хотел бы излишки электроэнергии с нее продавать в Польшу, где раньше отказывались связываться с БелАЭС. «Я предложил польской стороне активизировать работу по сотрудничеству в электроэнергетике. И отказа пока нет», — отметил Мясникович. Но все может измениться. Во-вторых, за год до очередных парламентских выборов литовская правящая коалиция смогла привлечь на свою сторону Избирательную акцию поляков Литвы (AWPL), предложив им портфели министров внутренних дел и связи. Некоторые наблюдатели увидели в этом «продажность» AWPL, которая многие годы «торговала» гуманитарными проблемами литовских поляков в политических целях.

Если Варшава и Вильнюс серьезно настроены идти на сближение, то прежние споры и разногласия они начнут постепенно урегулировать. Трудно придумать лучшее прикрытие для этого, чем «российская угроза». Посмотрим, чем в таком случае обернутся анонсированное генералом Анджейчаком «стирание» физической польско-литовской границы и прочие озвученные им же инициативы — громкой риторикой, скрывающей нечто иное, или реанимацией исторических паттернов первой Речи Посполитой.