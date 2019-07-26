Рим, , 16:26 — REGNUM

Членство в НАТО и ЕС являются основой внешней политики Италии, заявил в пятницу, 26 июля, премьер-министр страны Джузеппе Конте, передает Rainews.

Джузеппе Конте Governo.it

«Атлантический выбор» Италии, по словам Конте, не подвергается никакому сомнению.

Вместе с тем, сказал премьер-министр на общей встрече с послами Италии в иностранных государствах, Россия является «центральным игроком» для разрешения международных кризисов. Необходимо вести диалог с Москвой, опираясь на то, «что нас объединяет», считает Конте.