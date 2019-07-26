Вашингтон, , 16:21 — REGNUM

В ВМС США произошло чрезвычайное происшествие. Взвод «морских котиков», развернутых в Ираке, был возвращен на территорию США раньше положенного срока. Причиной данной передислокации стало употребление военнослужащими алкоголя. Приказ о передислокации был отдан командованием оперативной группы в Ираке операции «Непоколебимая решимость». Об этом сообщил телеканал ABC.

Расследование по подразделению было начато в начале июля 2019 года после того, как были сделаны заявления о том, что некоторые военнослужащие подразделения употребляли алкоголь во время их развертывания. Употребление алкоголя запрещено в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. Некоторые из военнослужащих употребляли алкоголь, находясь в Ираке, а другие знали, что это происходит.

Командование сил специальных операций США сделало заявление, что решение о передислокации взвода SEAL в Сан-Диего было принято «из-за предполагаемого ухудшения хорошего порядка и дисциплины внутри группы в периоды между операциями. Командир потерял уверенность в способности команды выполнить миссию».

Следует заметить, что SEAL, боевые пловцы или «морские котики», относятся к элите вооруженных сил США, к силам специальных операций ВМС США и входят в состав Командования сил специальных операций США.

Попасть в «мopcкие кoтики» крайне сложно. Набор идет на добровольной основе. Должен быть опыт службы в ВМС США не менее, чем 28 месяцев. После первичного отбора и начального обучения кандидаты проходят подготовку в течение двенадцати месяцев, затем дополнительную подготовку в течение восемнадцати месяцев. Дальнейший рост мастерства идет уже в боевом подразделении.