Минск, , 16:18 — REGNUM

В ходе состоявшихся 26 июля в Минске переговоров Александр Лукашенко сообщил министру иностранных дел Латвии Эдгару Ринкевичу, что благодарен за приглашение посетить Латвию и обязательно посетит прибалтийскую республику. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

По словам Лукашенко, он в ближайшее время намерен увидеть современную Ригу. При этом он отметил, что посещающие латвийскую столицу белорусы в восхищении от увиденного. Чем именно восхищаются, какие именно белорусы и сколько их — белорусский лидер не уточнил.

«И я очень рад, что у нас с вами, с вашей страной, с руководством и народом этой доброй балтийской страны нет особых проблем, — сказал Лукашенко. — Да, над вами довлеет ЕС, я понимаю, что там за ситуация, 28 стран, да и многие не в восторге от тех процедур, которые сегодня прописаны в ваших отношениях. Но тем не менее вы находите возможность выстраивать ровные и порядочные отношения со своим соседом — Беларусью. Я это понимаю и очень ценю».

Напомним, 20 июля исполнилось 25 лет бессменного правления Александра Лукашенко в Белоруссии. Прибалтийские политики долго называли его «последним диктатором Европы» и демонстративно поддерживали прозападную оппозицию в Белоруссии, декларировавшую свержение Лукашенко и разворот постсоветской республики на Запад.

Читайте также: МИД Белоруссии опубликовал факты нарушении прав человека в Прибалтике