Москва, , 16:10 — REGNUM

Команда нового президента Украины Владимира Зеленского сразу оказалась в фарватере американской политики и даже не пытается выработать самостоятельную точку зрения по социально-экономическим вопросам. Об этом заявил профессор МГИМО, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Команда Зеленского уже пошла по этому пути. Уже не на что надеяться. О чём начал говорить (глава партии «Слуга народа») Дмитрий Разумков, которого прочат в спикеры и ещё куда? Он начал говорить о приватизации земли», — заявил Барабанов.

Приватизация земли — один из ключевых элементов требований, которые Украине предъявляет Международный валютный фонд, отметил он.

«Этого требуют американцы и понятно, что это приведёт к народным волнениям. Понятно, что это приведёт к новому разгулу коррупции. Понятно, что это снова приведёт к усилению власти олигархов», — подчеркнул политолог.

«Разумков даже забыл про снятие неприкосновенности и другие красивые вещи, — говорит, что нужна приватизация земли и всё. Вот их программа! Нужно набить свой кошелёк», — добавил Барабанов.