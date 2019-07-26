Москва, , 16:07 — REGNUM

Граждане России стали чаще одобрять деятельность президента РФ, правительства и Госдумы и реже — работу Совета Федерации. Такие данные содержатся в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения за июль, передаёт корреспондент 26 июля.

Владимир Путин на совещании с членами Правительства Kremlin.ru

Так, если в июне действия президента одобрили 63,7% опрошенных граждан, то в июле эта цифра выросла до 65,2%. Всё больше опрошенных одобряют работу правительства — их число за месяц выросло с 40,9% до 41,8%.

Наиболее существенный рост заметен в оценке работы Госдумы — так, по последним данным, деятельность депутатов одобряют 40% опрошенных граждан, в то время как в июне 2019 года таких было 36%, а в апреле — 34,2%.

Между тем рейтинг одобрения работы сенаторов несколько упал. После резкого скачка одобрения в июне (на 5,8%) до 44,2% опрошенных граждан, в июле цифры стали снижаться. Так, работу сенаторов одобряют 43% опрошенных ВЦИОМ граждан.

Опрос одобрения деятельности государственных институтов проводится ВЦИОМ каждую неделю, данные представлены за июль 2019 года. В опросе участвуют 1600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ.