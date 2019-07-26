Элиста, , 15:54 — REGNUM

Делегация Индии под руководством Чрезвычайного и Полномочного посла Индии в России Бала Венкатеш Варма прибыла в Элисту 26 июля. Делегация прибыла в Калмыкию по приглашению врио главы РК Бату Хасикова.

«Я очень рад быть здесь, в этом прекрасном городе Элиста. И мне повезло, что я летел вместе с исполняющим обязанности главы Калмыкии», — цитирует посла РИА «Калмыкия».

Бату Хасиков отметил, что у Индии и Калмыкии — тесные социально-культурные связи, выразив надежду, что благодаря визиту сотрудничество удастся расширить. Так, в ходе визита, планируется обсудить не только культурное, но и торгово-экономическое сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля вице-премьер России Юрий Борисов провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Нью-Дели, обсуждались вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в сфере торговли, энергетики, а также — в освоении космоса.