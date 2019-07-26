Пусан, Южная Корея, , 16:04 — REGNUM

Атомная подводная лодка Военно-морских сил (ВМС) США была обнаружена в водах Корейского полуострова. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, вчера, 25 июля атомная подводная лодка США «Оклахома Сити» вошла в порт южнокорейского Пусана.

По предварительным данным, подлодка покинет южнокорейский порт через неделю после того, как военные пополнят запасы провизии и отдохнут.

«Оклахома Сити» — атомная подводная лодка класса «Лос-Анджелес», введенная в эксплуатацию в июле 1988 года.

Известно, что подводная лодка оснащена ракетами большой дальности «Томагавк» (дальность до 2500 км) и противокорабельными ракетами «Гарпун» (дальность до 280 км).

По чистой случайности, в день, когда американская атомная подлодка вошла в Южную Корею, военные КНДР запустили две баллистические ракеты.