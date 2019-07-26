Ханты-Мансийск, , 15:54 — REGNUM

В Югре стартовало общественное обсуждение проекта нового закона ХМАО о садоводстве и огородничестве. Онлайн-слушания законопроекта проходят на сайте «Стратегия Югры-2030», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Высказать на сайте своё мнение и внести предложения может каждый югорчанин.

Разработчики нового закона поясняют, что этот нормативный документ позволит передать имущество общего пользования, расположенного в пределах садовых, огороднических и некоммерческих товариществ, в муниципальную либо государственную собственность. Что обеспечит гарантированное содержание и эксплуатацию таких объектов с помощью коммунальных служб муниципалитетов.

Общественное обсуждение законопроекта «О государственной политике в сфере развития садоводства и огородничества в Югре» продлится до 3 августа 2019 года.