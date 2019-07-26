Киев, 26 июля 2019, 15:45 — REGNUM
Посольство США в Киеве прокомментировало действия Украины в ситуации с задержанием СБУ российского танкера в порту Измаил и последующим освобождением экипажа судна. В дипмиссии считают, что такое поведение говорит о стремлении украинской власти полностью соблюдать международное право.
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«Новая украинская власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно, и в соответствии с международными нормами», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Twitter.
Дипломаты считают, что это «хороший прецедент для мирного разрешения споров».
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Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля российский танкер Neyma был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в порту Измаила в Одесской области. По данным СБУ, судно использовалось в ноябре 2018 года для того, чтобы заблокировать Керчь-Еникальский канал во время задержания украинских военных судов, устроивших провокацию в Керченском проливе.
После проведённых на судне обысков и допроса команды моряки были отпущены. В настоящее время они вернулись в Краснодарский край. Как пояснили в пресс-службе СБУ, моряки не нарушали морское право и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не было, а вот судно было признано вещественным доказательством и до сих пор находится в порту Измаила.
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