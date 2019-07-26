Тунис, , 15:45 — REGNUM

Вице-президент Турции Фуат Октай посетит Тунис для участия в похоронной церемонии бывшего президента страны Беджи Каид Эс-Сесби. Об этом 26 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Президент Туниса скончался в возрасте 92 лет после болезни, прощание с ним состоится в субботу 27 июля. После прощальной церемонии Октай встретится с официальными лицами страны.

Напомним, Беджи Каид Эс-Сесби возглавил страну после событий так называемой «Арабской весны». В 2011 году он занял пост премьер-министра страны, а затем в 2014 году — пост президента.

Выборы нового главы государства запланированы на сентябрь 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тунисе объявлен траур в связи со смертью президента