Вильнюс, , 15:25 — REGNUM

Новый президент Литвы Гитанас Науседа, инаугурация которого состоялась ровно две недели назад, 12 июля, за короткое время пока демонстрирует, что стиль его правления будет кардинально отличаться от своей предшественницы на этом посту Дали Грибаускайте, сообщает сегодня, 26 июля, корреспондент ИА REGNUM.

Гитанас Науседа и Даля Грибаускайте © Robertas Dackus. lrp.lt

За это время он уже совершил два зарубежных визита — в Польшу и Латвию — назначил нового командующего армией, потребовал сегодня отставки попавшего в коррупционный скандал судьи Апелляционного суда Константинаса Гуринаса, отказался автоматически переназначать правительство, решив лично встретится с каждым потенциальным министром, но главное — продемонстрировал активное желание участвовать во внутренней политике.

За две недели своего президентства Науседа уже трижды воспользовался своим правом вето, отклоняя различные принятые парламентом законопроекты. Для сравнения, его предшественница Даля Грибаускайте за десять лет этим правом воспользовалась чуть более, чем 80 раз. Это почти в десять раз меньше, чем «средняя скорость» отклонения законопроектов у Науседы, пусть это пока и пропорция чрезвычайно короткого срока.

В Литве предполагают, что таким образом Науседа на старте своего президентского срока хочет продемонстрировать своё желание активного участия во внутренней политике, не только контролируя законодателей, а активно формируя повестку в целом. Его предшественница Грибаускайте больше концентрировалась на внешней политике, а во внутренней увлекаясь больше межпартийными интригами, нежели реальными действиями по формированию внутриполитической повестки.