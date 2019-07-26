Киев, , 15:24 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и постоянным представителем США при Европейском союзе Гордоном Сондландом обсудил положение дел в Донбассе. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба главы государства.

Война на Донбассе (cc) ВО «Свобода»

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Уточняется, что речь шла текущую ситуацию в зоне проведения операции Объединённых сил, в частности процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской. Стороны выразили надежду, что «введённый 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и устойчивым, и любые вооруженные провокации со стороны оккупированных территорий будут окончательно прекращены».

Также в ходе встречи Зеленский поблагодарил США за последовательную поддержку Украины и усилия США, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в Донбассе вступил в силу новый бессрочный режим прекращения огня, который был нарушен в первые же сутки. Предыдущее перемирие в зоне конфликта формально действовало с 8 марта по 20 июля.

Добавим, что 26 июня народная милиция Луганской Народной Республики на участке линии соприкосновения в районе станицы Луганской начала разведение сил, прописанное в Минских соглашениях. В начале июля специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине заявила об окончании процесса отвода сил и средств в районе соприкосновения у станицы Луганской.

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