Душанбе, , 15:28 — REGNUM

Правительства Таджикистана изучает положительные и отрицательные стороны вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об это 26 июля заявил директор центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Диловар Кодирзода, сообщает агентство «ТаджикТА».

По его словам, положительной стороной вступления в союз являются преференции в вопросе трудовой миграции. Между тем, насторожённость властей в Таджикистане вызывают вопросы в производственной сфере, отметил Кодирзода. Он не уточнил, какие именно вопросы вызывают опасение.

Отмечается, что центр стратегических исследований при президенте Таджикистана составил 70-страничный аналитический документ, в котором рассматриваются положительные и отрицательные аспекты членства республики в ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая 2018 года министр экономического развития и торговли Таджикистана Негматулло Хикматуллозода заявил, что говорить о присутствии республики в ЕАЭС даже в качестве наблюдателя преждевременно.