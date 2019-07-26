Екатеринбург, , 15:25 — REGNUM

В Свердловской области появилась рабочая группа, которая должна будет оценивать качество услуг в сфере культуры и соцобслуживания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Документ об образовании группы подписал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Только что появившемуся объединению предстоит провести независимую оценку услуг, которые оказывают учреждения культуры и сферы соцобслуживания.

Результаты оценивания будут использоваться для контроля качества работы указанных учреждений. Кроме того, на основе оценок будут анализироваться и приниматься те или иные управленческие решения.

Вердикт будет готовиться при прямом участии обычных граждан: они будут привлечены и как получатели услуг, и как эксперты.

Напомним, независимая оценка услуг сейчас вводится во многих регионах России и держится в информационной повестке. Так, в Оренбургской области в апреле 2019 года по данному вопросу докладывал и. о. первого вице-губернатора — первого заместителя председателя правительства области Сергей Балыкин.

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