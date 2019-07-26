Вильнюс, , 15:22 — REGNUM

Новый президент Литвы Гитанас Науседа принял решение встретиться и лично поговорить с каждым потенциальным министром обновлённого правительства Литвы, как со старыми, так и с новыми кандидатами, перед тем, как одобрить формирование нового кабинета, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 июля.

По информации канцелярий президента и правительства Литвы, этот процесс может занять до двух недель. Только 25 июля состоялись две встречи Науседы с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, на которых обсуждались конкретные кандидатуры.

В целом состав обновлённого правительства сильно не измениться. Ожидается, что из-за переформатированного соглашения о правящей коалиции, изменятся лишь три министра. На пост министра сельского хозяйства предложен депутат Сейма от социал-трудовиков Андрюс Палёнис, транспорта — бывший вице-министр транспорта, кандидат от Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Владислав Кондратович, МВД — депутат Сейма Литвы от фракции ИАПЛ-СХС Ярослав Наркевич.

При этом весенняя сессия парламента Литвы, которая итак была продлена на месяц из-за инаугурации нового президента, завершилась 25 июля, а на осеннюю сессию депутаты соберутся только 10 сентября. В парламенте Литвы заранее решили, что соберутся в августе на внеочередную сессию, если к этому моменту будут понятны фамилии всех министров и понадобится их присяга в парламенте.