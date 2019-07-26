Москва, , 15:17 — REGNUM

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты очередного опроса о доверии политикам, оценках деятельности государственных институтов, отношении к политическим партиям.

Все политические индикаторы находятся в рамках сформировавшегося коридора значений. Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению с 15 по 21 июля положительно скорректировался до 65,2%. Зафиксирована положительная динамика оценки работы премьер-министра и правительства России — 38,3% и 41,8% соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 73% респондентов (не доверяют 23,8%), Дмитрию Медведеву — 38,1%, Владимиру Жириновскому — 35,5%, Геннадию Зюганову — 35,2%, Сергею Миронову — 28,7% опрошенных.

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 31%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов с 15 по 21 июля, занимают Сергей Шойгу (13,7%) и Сергей Лавров (10,3%).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за последнюю неделю составил 33%, КПРФ — 14,7%, ЛДПР — 12,6%, «Справедливой России» — 6,1%.