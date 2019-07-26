Москва, , 15:11 — REGNUM

В СМИ появилась копия письма, указывающая на существование предварительных договорённостей президента Украины Владимира Зеленского с американскими кураторами по вопросу кандидатуры на должность премьер-министра. Это лишний раз подтверждает, что источником власти на Украине является не народ, а внешние кредиторы. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Исходя из того письма, которое мы прочитали, я прихожу к выводу, что источником власти в Украине является не народ Украины, а внешние кредиторы. Так, по крайней мере, выходит», — заявил Килинкаров.

О том, что Украина давно попала внешнее влияние, ни у кого не вызывает сомнений. Потому неудивительно, что сегодня Запад абсолютно спокойно диктует условия Украине, отметил он.

«Причём это не в первый раз происходит. Мы сейчас обсуждаем так, как будто что-то такое произошло в Украине… Вспомним 2014 год — там вообще не нужно документов. Там в телефонном разговоре госпожа Нуланд говорит, кто будет премьер-министром и так далее. Когда здесь нам проводят аналогии с выборами 2014 года, я тогда это говорит и утверждаю сейчас, что никаких демократических выборов в 2014 году не было. После госпереворота было назначение на должности, назначение депутатского корпуса», — добавил Килинкаров.

Ранее Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления Мирового банка Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру, в котором упоминаются договорённости президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.

Согласно опубликованному документу, пост премьер-министра Украины может занять нынешний глава МВД Украины Арсен Аваков. Следует отметить, что соответствующая публикация позже с сайта Союза была удалена.