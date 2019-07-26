Таллин, , 15:09 — REGNUM

Начиная с 2020 года в Эстонии плата за место в доме престарелых будет увеличена на 300 евро, а через какое-то время около трети всех домов будет закрыта. Такой сценарий прогнозируют представители попечительских заведений, в то время как в министерстве социальных дел на ситуацию смотрят по-другому, сообщает Postimees.

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По мнению владельца Центра опеки Южной Эстонии и члена правления Балтийского союза во имя качества социальных услуг Вамбола Сипельгаса, в стране грядет социальная катастрофа. Она будет вызвана вступление в силу с начала года новых требований: работники сферы опеки, которые непосредственной оказывают услуги по уходу, должны будут иметь квалификацию по уходу, либо пройти профессиональную учебную программу определенного уровня, либо дополнительное обучение.

Из-за подобных требований, считает Сипельгас, основная часть работников по уходу просто лишится работы. В это же время пожилых людей, которые нуждаются в помощи, будет некуда пристроить.

В тоже время вице-канцлер министерства социальных дел Райт Куузе заявил, что для обучения работников по уходу у руководства домов престарелых есть четыре года. Согласно его оценке, все те, кто не успеет пройти обучение за установленный срок, просто ленивые.