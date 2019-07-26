Киев, , 15:08 — REGNUM

Никакой новой информации по задержанному в порту Измаил российскому танкеру Neyma от украинской стороны не поступало. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе посольства РФ на Украине.

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«Нет никаких документов, никакой важной конкретики со стороны украинских властей не появилось, к нам никто не обращался», — приводит ТАСС слова представителя дипломатического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля СБУ задержала в украинском порту Измаил (Одесская область) российский танкер Neyma, который, как считают в Киеве, блокировал украинские военные суда во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Позже члены экипажа было освобождены. В настоящее время они вернулись в Краснодарский край.

Как пояснили в пресс-службе СБУ, моряки не нарушали морское право и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не было. При этом судно было признано вещественным доказательством. В СБУ заявили о готовящемся ходатайстве в суд о его аресте. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Москва требует незамедлительного возвращения танкера.