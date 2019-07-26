Куньмин, Китай, , 15:03 — REGNUM

В порту Гуаньлэй провинции Юньнань на юго-западе КНР завершился 84-й совместный патруль Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда на реке Меконг, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

В общей сложности 153 сотрудника правоохранительных органов четырёх стран на семи кораблях провели патрулирование реки Меконг длиной 512 км в течение четырех дней. В общей сложности 29 судов, 37 человек и 1,96 тонны грузов было проинспектировано во время миссии по поиску наркотиков.

Река Меконг является жизненной артерией трансграничной торговли между Лаосом, Мьянмой, Таиландом, Камбоджей, Китаем и Вьетнамом. Совместные патрули стартовали в декабре 2011 года.

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