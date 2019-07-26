Нур-Султан, , 15:11 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал повысить открытость и доступность правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»). Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе главы государства.

26 июля казахстанский лидер встретился с первым заместителем председателя партии Бауыржаном Байбеком, который рассказал об усилении работы партии с государственными органами, о процессе очищения рядов партии и планах по работе в национальном совете общественного доверия.

Токаев, в свою очередь, подчеркнул, что партия должна своевременно доводить до государственных органов запросы населения. По его мнению, общественные приемные партии «Нур Отан» должны стать механизмом решения проблем населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Бауыржан Байбек заявил, что партийный актив должен научиться восприниматься критику.

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