Пекин, , 03:17 — REGNUM

Стремление Китая обзавестись надежным портом в Индийском океане понятно и с точки зрения логистического выигрыша, и в аспекте геополитическом. Какие успехи достигнуты и какие препятствия встречают китайские усилия в этом направлении, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Карпов.

Индийский океан

Существенным элементом развития планов Пекина по строительству транспортного потока «Пояс и путь» является строительство транспортной инфраструктуры, связывающей западный Китай через территорию Пакистана с побережьем Аравийского моря. В случае успешного завершения этот проект сулит огромные экономические выгоды, но он же служит источником потенциальных конфронтаций между государствами этого региона в будущем. И даже уже сейчас, как показывает ситуация вокруг соперничества иранского порта Чабахар с пакистанским портом Гвадар.

Развитие порта Чабахар было запланировано еще при последнем шахе, но тогда неблагоприятная экономическая конъюнктура не позволила продолжить строительство, и в конце 70-х годов прошлого века проект был заморожен. Тем не менее, разразившаяся ирано-иракская война еще раз подтвердила важность для Ирана обладания как надежными торговыми портами, так и военно-морскими базами с непосредственным выходом в Индийский океан.

Теперь же, в связи с непростым политическим положением Ирана в современном мире, вопрос развития порта Чабахар снова встал в полный рост, ведь запланированный транспортный коридор «Север-Юг», соединяющий Северную Европу, Россию, Южную Азию, Иран и Индию в качестве важного элемента содержит именно этот порт. А что же пакистанский Гвадар?

Казалось бы, конкуренция с чабахарским проектом для него неизбежна и вопрос ставится четко: или один порт, или другой. Но в мае этого года, в ходе визита министра иностранных дел Ирана в Китай, было выдвинуто оригинальное и потенциально эффектное предложение.

О неожиданном предложении Китая читайте в статье Александра Карпова «Война портов в Индийском океане: Иран, Пакистан, Китай, Индия».