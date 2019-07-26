Приштина, , 14:44 — REGNUM

Экс-премьер Косово и один из бывших командиров террористической организации «Армия освобождения Косово» Рамуш Харадинай предпочёл отказаться от дачи показаний на слушаниях в Специальной прокуратуре в Гааге. Об этом он сообщил журналистам по итогам первого допроса, передаёт «Радио и телевидение Сербии».

Рамуш Харадинай Oscepa.org

«Я получил совет от моего юриста вообще не отвечать на вопросы, а защищаться молчанием», — сказал Харадинай.

При этом он подчеркнул, что явился на допрос в качестве обвиняемого в обоначенное в повестке время и «тем самым выполнил все свои обязательства перед судом». Допрос Харадиная продлился около часа. Подробностей о содержании слушаний он раскрывать не стал, сославшись на договорённость с прокурорами о неразглашении деталей.

Следует отметить, что сам процесс проходит в закрытом режиме, и до настоящего времени неизвестно, какие конкретно обвинения предъявлены Харадинаю на этот раз.

Как передавало ИА REGNUM, Рамуш Харадинай 19 июля объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Косово в связи с «вызовом на слушания в специализированную палату в Гааге в качестве подозреваемого».

Харадинай уже дважды представал перед Гаагским трибуналом по обвинениям в военных преступлениях в ходе вооружённого конфликта 1998−1999 годов. Оба раза он был оправдан, при этом трибунал признавал, что процесс проводился «в атмосфере запугивания свидетелей». Властями Сербии Харадинай с 2004 года объявлен в международный розыск по линии Интерпола.