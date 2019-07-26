Астрахань, , 14:39 — REGNUM

Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Астраханской области — министра финансов Астраханской области Виталий Шведов подозреваются в превышении должностных полномочий. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

Следственный комитет России Sledcom.ru

По версии следствия, Султанов и Шведов взяли кредит на шесть миллиардов рублей по ставке от 7 до 8,5%. При этом на счетах бюджета Астраханской области были остатки средств, и необходимости в кредите не было. В случае, если займ был необходим, чиновники могли привлечь бюджетный кредит с процентной ставкой в 0,1%. Однако бюджет региона из-за действий чиновников потерял 212 миллионов рублей. В Следственном комитете добавили, что действия подозреваемых «привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти».

Ведомство подтвердило проведение обысков по делу Султанова и Шведова. Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее появились сведения, что бывший чиновник и действующий министр астраханского правительства были задержаны.

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