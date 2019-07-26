Дублин, , 15:10 — REGNUM

Подход нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к переговорам по Brexit не приведет к сделке. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил 26 июля министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени на пресс-конференции в Белфасте.

«Заявления британского премьер-министра вчера в Палате общин были абсолютно непродуктивны для этого процесса», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

«Он, похоже, намеренно идет на конфликт с Евросоюзом и Ирландией в переговорном процессе по Brexit, и, я полагаю, только он сам может ответить на вопрос о том, зачем он это делает», — добавил Коувени.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе выступления в парламенте заявил, что Лондон готов к «жесткому Brexit», если Евросоюз откажется пересматривать соглашение о выходе.