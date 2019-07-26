Москва, , 14:34 — REGNUM

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не собирается отказываться от отношений с братской Россией «ни за какие деньги». Об этом 26 июля сообщает БелТА.

Такое заявление белорусский лидер сделал в ходе встречи с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

«Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, с Европой вообще, Евросоюзом, США», — заявил Лукашенко.

Затем президент Белоруссии добавил, что, поскольку он опытный человек в политике, то понимает, что означают добрые отношения с этими странами. Однако его страна «никогда и ни за какие деньги» не станет рвать отношения с Россией, добавил Лукашенко.

Напомним, 9 июля Лукашенко заявил, что Москва «тормозит» переговоры с Белоруссией по интеграции.

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