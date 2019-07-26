София, , 14:22 — REGNUM

Депутаты Народного собрания Болгарии на заседании в пятницу, 26 июля, повторно приняли законопроект о ратификации соглашения с США по закупке истребителей F-16, преодолев вето президента Румена Радева.

В ходе голосования проект, в частности, поддержали 91 депутат от правящей партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») и 24 представителя «Движения за права и свободы». Против высказались 61 депутат от главной оппозиционной «Болгарской социалистической партии» и шесть представителей «Воли».

В коалиции националистических сил «Объединённые патриоты» вопрос о контракте с США вызвал раскол: одиннадцать членов коалиции поддержали сделку, шесть высказались против и трое воздержались.

Ранее на неделе Румен Радев наложил вето на уже принятый Народным собранием законопроект о ратификации соглашения с США. Глава государства, в частности, указал, что острые дебаты в парламенте при рассмотрении документа продемонстрировали отсутствие общественного консенсуса по условиям контракта.

Президент Болгарии также констатировал, что из-за сокращённой законодательной процедуры остался непрояснённым целый ряд важных вопросов, включая гарантийные обязательства США, сроки поставок и размер неустойки в случае их срыва.

В партии ГЕРБ, возглавляемой премьер-министром Бойко Борисовым, всё же настаивали, что американский истребитель F-16 «является лучшим самолётом для Военно-воздушных сил Болгарии».

Представитель партии — глава парламентской комиссии по обороне и бывший командующий ВВС Константин Попов призвал на заседании Народного собрания «поговорить по существу, но в конце концов проголосовать за будущее ВВС и будущее армии, а также за безопасность и авторитет Болгарии как государства».

В свою очередь представители «Болгарской социалистической партии» заявили о поддержке вето президента. Социалисты выразили готовность повторно изложить все свои аргументы и вновь проголосовать против контакта с США, который, по их мнению, «не гарантирует в полной мере обеспечения национальных интересов Болгарии».

«По всей видимости, правительство не в состоянии справиться с определением нашего национального интереса, с условиями сделки, которые оно должно предложить и отстаивать их. Я не уверен, что с этим проектом мы думаем о будущем всей армии, а не только о военно-воздушных силах», — заявил член БСП Николай Цонков

Напомним, Болгария намерена закупить до 2023 года восемь американских истребителей F-16 на замену самолётам МиГ-29 советского/российского производства, находящимся в настоящее время на вооружении ВВС республики. По итогам продолжительных переговоров София и Вашингтон договорились, что общая сумма контракта составит $1,256 млрд, что существенно превышает сумму, которую ранее было готово выделить на эти цели правительство Болгарии.

Ранее стало известно, что для финансирования сделки министерство финансов Болгарии намерено второй раз за текущий год эмитировать долговые обязательства на внутреннем рынке.

Президент Румен Радев — также бывший командующий ВВС Болгарии — ещё в начале года подверг критике проведённую правительством процедуру выбора нового истребителя, назвав её «триумфом лоббизма». По его мнению, выбор самолёта не был прозрачным и объективным, а планы провести демократическую процедуру, при которой было бы отобрано лучшее из предложений, «потерпели провал». В результате, как заявил президент, действия правительства «опорочили» модернизацию армии.

В Болгарии ещё в 2014 году была утверждена концепция «Болгария в НАТО — 2020», предусматривающая полный отказ от использования советских/российских истребителей и вертолётов в целях обеспечения «военной независимости» от России. При этом вопрос с закупкой новых истребителей оставался открытым несколько лет — как по причине нехватки средств в бюджете, так и из-за политизации данного вопроса и постоянных споров по нему в правительстве.