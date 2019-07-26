Рига, , 14:16 — REGNUM

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заверил Белоруссию в готовности оказать всевозможную помощь в наращивании грузопотока в латвийские порты. Об этом он заявил в ходе своего официального визита, 25 июля, в белорусскую столицу, сообщает новостной портал delfi.lvсо ссылкой на МИД Латвии.

Во время визита в Минск Ринкевич провел встречу с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом и главой внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем. На встрече обсуждались вопросы экономического сотрудничества, прежде всего развитие Евразийского транспортного коридора и обслуживания индустриального парка «Великий камень», а также актуальные вопросы взаимоотношений ЕС и Белоруссии и безопасности в регионе.

Глава МИДа Латвии особо отметил позитивные результаты белорусско-латвийского сотрудничества в сфере транспорта и логистики, назвав эту отрасль — приоритетным направлением для Латвии. По словам Ринкевича, Белоруссия — «очень важное для Латвии государство» и один из основных внешнеторговых партнеров вне ЕС.

«Мы с признательностью оцениваем деловое и конструктивное сотрудничество в железнодорожной сфере, создавшее предпосылки к наращиванию грузоперевозок. Мы заинтересованы в увеличении и диверсификации белорусских грузов, проходящих через наши порты, особенно грузов нефтепродуктов и калийных продуктов», — заявил Ринкевич.

Ринкевич пообещал предоставлять для белорусской стороны необходимую информационную поддержку, а также организовывать встречи с представителями власти и бизнеса Латвии.

Для стимулирования двусторонних контактов, по мнению главы МИД Латвии, особое значение имеет межправительственная комиссия и рабочие группы, организованных под ее эгидой. В ходе встречи была достигнута договоренность начать работу над повесткой дня следующего заседания комиссии, запланированного на октябрь 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рига активно пытается восстановить свою транзитную отрасль. В тоже время президент Белоруссии в сентябре 2018 года назначил нового чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвии Василия Марковича и объявил о провозглашении нового курса в отношениях с прибалтийскими республиками. В сфере экспорта белорусской продукции Белоруссия выбирает нового партнера Латвию и, как было заявлено, отказывается от Литвы в качестве приоритетного партнера.

Напомним, что отношения Литвы и Белоруссии осложнены строительством БелАЭС, против которой резко выступают власти Литвы.

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