Серов, Свердловская область, , 14:14 — REGNUM

В Свердловской области биатлонист Антон Шипулин зарегистрировался в качестве кандидата в Государственную думу России по Серовскому одномандатному округу. Довыборы состоятся в Единый день голосования — 8 сентября 2019 года.

Ранее Антон Шипулин выиграл праймериз партии «Единой России» и был выдвинут кандидатом от этой политсилы.

Напомним, что ранее были зарегистрированы ещё шесть кандидатов на мандат по данному округу от КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», партии «Зелёных», «Яблоко» и «Коммунистов России». Ещё один претендент от «Партии Роста» не прошёл процедуру регистрации.