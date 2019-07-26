Вашингтон, , 14:10 — REGNUM

Москва будет настаивать на заключении с Киевом краткосрочного договора на транзит газа в страны Евросоюза, сообщает 26 июля агентство Reuters.

В издании отмечают, что Россия таким образом якобы попытается выиграть время для завершения строительства газовых магистралей, которые идут в обход Украине. При этом Reuters не называет свои источники информации.

«Украина хочет заключить долгосрочный договор на 10 лет. Нам это невыгодно. Нам бы хватило и года, чтобы мы собрались с силами и запустили все эти потоки», — цитирует издание слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что «Газпрому» предложено подписать контракт сроком на 10 лет, в котором будет прописан гарантированный объем прокачки российского газ на уровне 60 млрд куб. метров в год.

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