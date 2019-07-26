Орел, , 13:55 — REGNUM

В Орловском отделении КПРФ назревает громкий скандал — член фракции партии в Орловском областном совете Валентина Остроушко на своей странице в социальной сети 25 июля опубликовала пост, в котором раскритиковала действия губернатора Андрея Клычкова, в частности, обвинив его, в частности, в поддержке на выборах в Госдуму РФ конкурентов.

Николай Николаевич Ге. Совесть. Иуда. 1891

«Губернатор хоть и член ЦК, но коммунистические идеи в жизнь не проводит, так же, как и коммунистов в Госдуму…», — написала депутат от КПРФ.

«Областная власть под руководством коммуниста Клычкова забила на участие своих однопартийцев в выборах. При этом однопартийцы и фонтан ему поддержали, и от меня на сессии облсовета отреклись…» — считает Остроушко.

При этом, пишет депутат, кандидат от «ЕР», которую, по мнению Остроушко, поддерживает областная власть, рискует потерять голоса, «если люди поверят, что она вместе с Клычковым».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Орловской области состоятся выборы депутата Государственной думы — мандат стал вакантным после смерти Николая Ковалева. На мандат претендует девять кандидатов — избиркомом зарегистрированы в качестве кандидатов Иван Дынкович (КПРФ), Роман Неверов (ЛДПР), Михаил Орлов («Коммунисты России»), Ольга Пилипенко («Единая Россия»). Выдвинут также Сергей Кузнецов («Родина»), Олег Тимохин («Партия пенсионеров»), Валерий Чудо («Яблоко»), Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»), а также Марина Прокофьева (самовыдвижение). Выборы состоятся 8 сентября 2019 года в единый день голосования.

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