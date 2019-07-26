Москва, , 13:51 — REGNUM

Депутаты Госдумы осенью планируют продолжить работу над законопроектом об этнологической экспертизе. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM26 июля.

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Речь идет о введении на законодательном уровне норм, которые обеспечат бережное отношение к традициям, укладу и культуре народов РФ. Это позволит сохранить национальное и культурное наследие страны, уверен депутат.

«(Необходимо) прописать этнографический туризм, чтоб выходить на соответствующие разделы в федеральных и региональных программах», — заявил Гильмутдинов.

По его словам, для этих же целей комитет также планирует продолжить работу над концепцией сохранения и развития родных языков народов РФ.

«Концепция преподавания родных языков народов России, федеральные государственные образовательные стандарты, учебники, примерные образовательные программы, подготовка учителей, развитие научных школ, разработка алфавитов для бесписьменных языков, развитие и популяризация СМИ на национальных языках — это лишь часть вопросов нашей «дорожной карты» поддержки родных языков, которыми комитет продолжит серьезно заниматься», — подчеркнул Гильмутдинов.

Для этого в том числе потребуются и изменения в бюджетное законодательство, отметил он. В частности, необходимо прописать в бюджете достаточное количество средств для финансирования программы сохранения родных языков.

«Мы обязательно вернемся к рассмотрению параметров финансирования в рамках государственной программы, важно поддержать Фонд сохранения и развития родных языков народов РФ», — отметил Гильмутдинов.