Сеул, , 13:49 — REGNUM

Министры иностранных дел Японии и Южной Кореи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили экспортные ограничения Токио и запуск военными КНДР баллистических ракет малой дальности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

По их словам, во время 20-минутного телефонного разговора, начавшегося 26 июля в 9:30 по местному времени, министр иностранных дел Южной Кореи Кан Кён Хва призвала правительство Японии снять экспортные ограничения трех высокотехнологичных материалов, применяемых в производстве полупроводников.

Представители министерства сообщили, что министр иностранных дел Японии Таро Коно был вынужден объяснить позицию правительства Японии по данному вопросу.

Кроме того, представители двух стран сошлись во мнении, что необходимо тесное сотрудничество Южной Кореи, Японии и США, чтобы «добиться мира на Корейском полуострове».

Известно, что это первый обмен мнениями представителей двух стран после того, как Япония ужесточила правила экспорта. Ранее министры встретились лишь на саммите G20, прошедшем в Осаке 28 июня.