Астрахань, , 13:37 — REGNUM

Новый врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин способствовал следствию в раскрытии коррупционных схем, которое привело к задержанию бывшего председателя облправительства Расула Султанова (уволился спустя пять дней после назначения Бабушкина) и и.о. министра финансов Виталия Шведова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в руководстве области.

«Врио главы региона был в курсе задержаний и способствовал следственным действиям», — пишет издание.

Как уточняет Следственный комитет России, в отношении Султанова и Шведова было уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями»). Следствие подозревает, что они привлекли кредитные средства на общую сумму около 6 млрд рублей в одном из банков по ставке от 7 до 8,5% при отсутствии на то реальной необходимости. На тот момент на счетах бюджета Астраханской области имелись значительные остатки средств и денежный заём региону не требовался. Более того, если даже такая необходимость могла существовать, финансовые органы облправительства могли бы привлечь бюджетный кредит по гораздо более низкой ставке — 0,1%. Таким образом, считает следствие, бюджету региона был причинен крупный материальный ущерб в размере не менее 212 млн рублей.

«Кроме того преступные действия Шведова и Султанова привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти», — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте СКР.

Оперативно-следственные действия в настоящее время продолжаются — Следственный комитет не исключает, что будут выявлены новый эпизоды противоправной деятельности теперь уже бывших чиновников.

Ранее, ещё до задержания Султанова и Шведова, о возможном возбуждении новых уголовных дел в отношении коррумпированных членов правительства и иных органов власти предупредил врио губернатора Игорь Бабушкин. «Проблем в регионе много, по мере погружения и изучения проблематики будем делать выводы и принимать решения», — заявил он РБК.

Выходец из ФСБ, Бабушкин сообщил, что имел прямое отношение к возбуждению уголовных дел в отношении ещё 17 чиновников Астраханской области, связанных с провалом программы расселения ветхого и аварийного фонда в региона. Именно по его просьбе соответствующую проверку провела Генеральная прокуратура, а замгенпрокурора Андрей Кикоть вместе с Бабушкиным лично осмотрел аварийные дома и пообщался с их жителями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под уголовное преследование попали действующий и два бывших министра строительства и ЖКХ региона, бывший первый заместитель министра и ряд муниципальных чиновников. Шесть из них уже арестованы. «Преступления выявлены в том числе при взаимодействии с руководством региональной исполнительной власти», — подчёркивалось в сообщении Следственного комитета.

Игорь Бабушкин был назначен врио губернатора Астраханской области 5 июня 2019 года. Ранее он занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, а до этого работал в Росимуществе и структурах ФСБ.