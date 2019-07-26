Анкара, , 13:35 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что если Соединенные Штаты откажутся поставлять истребители F-35, то Анкара найдет других партнеров. Об этом 26 июля глава государства сообщил в интервью изданию Anadolu Ajansi.

Анкара уже перевела средства на военные самолеты США, однако Вашингтон не спешит выполнять свою часть соглашения, мотивируя это тем, что Турция закупила средства противовоздушной обороны С-400 у России.

Напомним, Турция и США, являющиеся союзниками по НАТО, за последние месяцы вступили в конфликт по ряду принципиальных вопросов. В частности, стороны имеют разные взгляды на деятельность Демократических сил Сирии — Анкара считает курдских повстанцев террористами, а Вашингтон оказывает им поддержку в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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