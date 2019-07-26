Анкара, , 13:20 — REGNUM

Возможно, представители США просят Турцию не вводить в строй российские зенитные ракетные установки С-400 для того, чтобы не применять в отношении Турции санкции, которые США применять и не хотят, отметил в пятницу, 26 июля, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя высказывания американского сенатора Линдси Грэма.

Как сообщалось ранее, Грэм заявил, что он по просьбе Дональда Трампа попросил турецкие власти не вводить в строй С-400. В таком случае США не станут вводить обещанные санкции против Турции, отметил сенатор.

«Требование американской стороны не разворачивать и не вводить в строй зенитные ракетные установки С-400 звучит достаточно слабо. Сложно себе представить страну, которая приобретёт вооружение за $2,5 млрд, после чего просто отправит его на хранение.

Надо сказать, что С-400, по заявлению президента Турции Реджепа Эрдогана, вступят на боевое дежурство только весной 2020 года — завершен только первый этап поставок. Так что американское заявление может иметь совершенно другой смысл — отсрочить введение санкций против Турции.

Делать этого администрация Дональда Трампа не желает, но и напрямую отказываться от прямых угроз, озвученных ранее, не хочется (это равносильно демонстрации слабости). Когда же дело дойдёт до весны 2020 года, вполне возможно, что тема поставок С-400 в Турцию будет уже не так горяча и тему с санкциями просто можно будет больше не поднимать.

Таким образом, пока дело дальше запрета на поставки истребителей пятого поколения F-35 не зашло», — отметил Леонид Нерсисян.