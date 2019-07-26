Бишкек, , 13:16 — REGNUM

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели совместную встречу с населением, проживающим близ киргизско-таджикской границы — для дальнейшего урегулирования конфликта, разгоревшегося между жителями приграничных киргизских и таджикских сёл. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон на совместной встрече с жителями приграничных районов President.kg

Лидеры двух стран отметили важность сохранения мира, согласия и дружбы между народами Киргизии и Таджикистана, а также акцентировали внимание на готовности сторон принять необходимые меры для устранения разногласий и трудностей на границе.

Президент Киргизии предложил властям Таджикистана усилить деятельность межправительственной комиссии по делимитации киргизско-таджикской границы.

«Мы хорошо знаем условия жизни наших народов в приграничных районах. В курсе всех нерешенных вопросов и намерены сделать все, чтобы местные жители не испытывали проблем. Мы вместе намерены решить все вопросы. Наши границы хотим сделать воротами мира, дружбы и добрососедства. Считаю, что неразрешимых проблем нет», — подчеркнул он.

Далее Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон направились в таджикский город Исфара для проведения переговоров по вопросам сотрудничества в сфере демаркации и делимитации границы Киргизии с Таджикистаном.

Второй этап переговоров киргизского и таджикского лидеров запланирован на 27 июля 2019 года, и должен будет пройти городе Чолпон-Ата на побережье Иссык-Куля в Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что 22 июля 2019 года на границе Киргизии с Таджикистаном произошел конфликт, переросший в перестрелку. По версии киргизской стороны, он начался с того, что на участке автотрассы Аксай — Ворух жители таджикского села попытались установить флагшток.

Живущие в приграничном селе граждане Киргизии воспрепятствовали этому. В итоге началась массовая драка, участие в которой приняли около 40 киргизстанцев и порядка 50 таджикистанцев. Сначала они забросали друг друга камнями, а затем кто-то из участников конфликта начал стрелять — предположительно, из охотничьего ружья.

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