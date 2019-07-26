Москва, , 13:02 — REGNUM

Немецкие дипломаты выразили озабоченность в связи с недопуском независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу и задержаниями оппозиционных политиков. Сообщение об этом 26 июля было размещено на официальной странице немецкой дипмиссии в Twitter.

В тексте сообщения говорится, что власти России не допустили к выборам многих оппозиционеров.

«Последовали обыски и задержания известных политиков. Все это нас крайне беспокоит. Российским гражданам должно быть позволено выбирать честно и свободно», — написано Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам проведённой проверки несанкционированных акций протеста, которые были организованы в июле 2019 года активистами у здания горизбиркома в Москве, было возбуждено одно уголовное дело.

По данным следствия, митинги на территории Москвы были организованы участниками одного из движений, причём протестные акции и пикетирование зданий и помещений Московского городского избиркома были незаконными и несогласованными. Целью акций, по информации СКР, было «оказание давления на членов избирательной комиссии Москвы и окружных избирательных комиссий и воспрепятствование их законной деятельности».

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